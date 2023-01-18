Вслед за Николом Пашиняном, дипломатию кляуз и жалоб по телефону осваивают и члены его команды, прежде всего министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Глава армянской дипломатии дозвонился аж до генсека ООН Антониу Гутерриша. Старательно плакался по поводу мифического «гуманитарного кризиса», «блокировки Лачинского коридора», обвинял во всех смертных грехах Ахербайджан…А затем, посчитав, что достаточно «обработал» собеседника, перешёл к главному. По мнению армянской стороны, сейчас очень важно направить в «Нагорный Карабах» миссию по установлению фактов, а еще обеспечить беспрепятственный доступ в «Нагорный Карабах» соответствующих органов ООН.

Но с какой стати работу миссии в Карабахе с генсеком ООН обсуждает глава МИД Армении? Неважно, нравится ли это Арарату Мирзояну или нет, но Карабах, включая и зону временного размещения миротворцев — это территория Азербайджана. И жители этой территории — граждане Азербайджана. Право приглашать какие-либо наблюдательные миссии, миссии по установлению фактов и т.д. Азербайджан никому не делегировал. И тем более не предоставлял возможности действовать на этих землях вопреки собственным интересам.

То, что Карабах —территория Азербайджана, в структурах ООН этот факт знают очень хорошо. Достаточно вспомнить проведение Азербайджанского Национального градостроительного форума в Агдаме при сотрудничестве с Программой ООН по населенным пунктам и торжественного заседания в Шуше, посвящённого 30-летию партнёрства Азербайджана и ООН. А если начистоту, то можно вспомнить, как еще до украинской войны министр обороны России Сергей Шойгу жаловался, что россияне приглашали к сотрудничеству в Карабахе противоминный центр ООН, но их приглашение в небоскрёбе на Ист-Ривер проигнорировали. Просто потому, что хорошо знают географию и международное право.

Можно предположить, что Арарат Мирзоян рассчитывает создать прецедент. Точнее в Ереване полагают, что уговорят Гутерриша «продавить» вопрос с отправкой миссии. Но создание такого прецедента явно не в интересах Армении. Просто потому, что у Азербайджана куда больше оснований требовать отправить миссию по установлению фактов на территорию Западного Азербайджана, то есть нынешней Армении — чтобы на уровне ООН зафиксировать уничтожение азербайджанского культурного наследия. И вряд ли ереванским «стратегам» стоит надеяться, что эксперты ООН ничего не заметят, не поймут, не догадаются, и им, как российскому видеоблогеру, удастся представить остатки мечетей Тепебаши за «древние армянские церкви».

И, наконец, задумались ли в ведомстве Мирзояна, какие именно факты может установить миссия ООН, если она все же будет направлена в Карабах? Сотрудники ооновских программ в разговоре с журналистами на условиях анонимности, о чем уже рассказывал Minval, отмечают, что никакой гуманитарной катастрофы, кризиса и блокады в зоне временного размещения РМК в Карабахском регионе Азербайджана нет. А если это будет заявлено уже официально — что будут делать в МИДе Армении? Запищат «эта ООН сломалась, несите другую»? Или в ведомстве Мирзояна уверены, что ООГН ничего неприятного для Армении не заметит? Точнее, не увидит в упор?

Здесь можно вспомнить, как вскоре после 44-дневной войны Армения всеми силами старалась затащить в Карабах миссию ЮНЕСКО. В Ереване полагали, что с приходом мадам Азуле эта контора послушно подтвердит любые армянские фейки. Но миссия так и не приехала. Как оказалось, экспертам ЮНЕСКО даже с мадам Азуле во главе будет очень трудно не увидеть разрушенные армянскими оккупантами города, школы, театры, мечети, даже кладбища…И самое главное, не получится игнорировать законные требования Азербайджана и «смотреть в другую сторону».

Так что удачи вам, господин Мирзоян, в «обработке» генсека ООН. Провалится затея — армянской дипломатии не привыкать к фиаско разного калибра. Получится — Армения своими руками создаст прецедент, который потом очень больно ударит по самому Еревану. Который исторически Иреван.

Нурани, обозреватель