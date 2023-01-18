Суд избрал в очередной раз меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего президента Виктора Януковича по делам Майдана. Об этом сообщает Государственное бюро расследований во вторник, 17 января.

«По ходатайству следователя ГБР, согласованному с Офисом генерального прокурора, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего президента Украины», – говорится в сообщении.

Указано, что еще в ноябре 2021 года ГБР завершило расследование по преступлениям Януковича и других девяти чиновников во время акций протеста в 2014 году.

«Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести», – заявили в бюро.

В настоящее время в отношении всех 10 подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также судья установил срок стороне защиты для ознакомления с материалами досудебного расследования, по завершению которого обвинительный акт будет направлен в суд.