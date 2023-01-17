Европейский союз намерен через месяц послать в Армению новую наблюдательную миссию, срок полномочий которой составит не два месяца, как у прежней миссии, а минимум два года. Об этом пишут армянские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Как подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко, это решение, безусловно, будет деструктивным. «Оно укладывается в логику последних решений официального Еревана, где мы видим все больше явно антироссийских решений и ставки на втягивание в регион внешних игроков, в данном случае Евросоюза», — приводит его слова «Вестник Кавказа».

«Для чего это необходимо Армении? Армения не желает выполнять взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению и последующим договоренностям на высшем уровне, которые были достигнуты при участии лидеров России, Азербайджана и Армении, поэтому для Никола Пашиняна это способ проволочки и невыполнения своих прежних обязательств, попытки опереться уже для политического маневрирования на другие центры силы. И, конечно, все это надо рассматривать в контексте недавних антироссийских митингов, в том числе с требованием по выводу российской военной базы с территории Армении. Это последовательные, абсолютно логичные шаги с точки зрения режима Пашиняна по усилению многовекторной политики и отдалению от РФ», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание на деструктивный характер и самой наблюдательной миссии Евросоюза, которая не способствует азербайджано-армянскому урегулированию и в целом неправомерна с юридической и функциональной точки зрения. «Потому что по линии Еревана не проведены делимитация и демаркация границы, а это можно было сделать за два минувших года вполне успешно, однако Ереван к этому не стремится. Следовательно, как таковых границ Армении, юридически признанных, не существует: есть серая зона, в которой возможны любые изменения, есть линия соприкосновения между армянскими и азербайджанскими подразделениями. И в этом плане не понятно, что они будут наблюдать, потому что границы Армении как таковой не существует», — отметил Игорь Коротченко.

Более того, уточнил аналитик, Армения даже не стремится оформить свои границы. «Несмотря на все усилия России по содействию соответствующей группе по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, Ереван фактически заблокировал эту работу и сегодня делает ставку на внешних заинтересантов, пытаясь втянуть Евросоюз и Францию. А в конечном итоге, очевидно, речь может идти и о возможном выходе Армении из ОДКБ и вводе на ее территорию иностранных войск. Как считают прозападные политики в окружении Пашиняна, да и он сам, сегодня все-таки для Армении настает время новых союзов. К сожалению, очевидно, этот процесс будет виден в плане дальнейших неконструктивных шагов Еревана и тех сил на Западе, которые его поддерживают», — заявил главный редактор журнала «Национальная оборона».

Говоря о возможных столкновениях европейских наблюдателей с российскими военными, ответственность за урегулирование которых готов взять на себя Ереван, эксперт пояснил, что, по всей видимости, имеются в виду провокации со стороны наблюдателей Евросоюза. «Сейчас идет острая фаза противоречия и противостояния между Россией и Западом из-за ситуации на Украине. Для западных центров принятия решений крайне важно обострение ситуации на Южном Кавказе, поскольку через Южный Кавказ проходит важный для России транспортный коридор «Север-Юг», по которому экспорт и импорт России осуществляется в условиях заблокированных уже коридоров через Европу. Поэтому внешние заинтересанты крайне хотели бы различного рода инцидентов, причем не только на территории Армении, но и в целом возобновления полномасштабных боевых действий между Арменией и Азербайджаном, чтобы сломать стабильность в регионе. В данном случае Пашинян вольно или невольно находится в западной обойме и является политиком, который реализует, прежде всего, западные стремления на Южном Кавказе», — заключил Игорь Коротченко.