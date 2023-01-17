Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает включение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций в ответ на «попрание» «основных прав человека» в стране, передает Reuters.

«Реакция иранского режима жестока и ужасна, они попирают основные права человека», — заявила она журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума на швейцарском горнолыжном курорте Давос.

Евросоюз обсуждает четвертый раунд санкций против Тегерана. Дипломатические источники сообщили, что члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) будут включены в санкционный список на следующей неделе.

Но некоторые государства-члены призвали ЕМ пойти дальше и классифицировать Корпус стражей исламской революции (КСИР) как террористическую организацию. Ожидается, что Великобритания примет подобное решение в ближайшие недели.

«Мы действительно рассматриваем новый раунд санкций, и я бы поддержала также включение КСИР в список. Я слышала, как несколько министров просили об этом, и я думаю, что они правы», — сказала фон дер Ляйен.