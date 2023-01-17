В январе-ноябре 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 829,9 маната.

Как сообщает Государственный комитет статистики, среднемесячная номинальная заработная плата в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи была выше, чем в среднем по стране.

На 1 декабря 2022 года численность наемных работников в экономике страны по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 27,6 тыс. или на 1,6% — до 1732,5 тыс. человек, из которых 903,3 тыс. работают в государственном секторе, а 829,2 тыс. человек — в негосударственном.