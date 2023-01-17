Население КНР в 2022 году начало сокращаться впервые со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 год. Согласно опубликованному докладу Государственного статистического управления КНР, к концу прошлого года население сократилось до 1,411 млрд человек, что на 850 тыс. меньше по сравнению с 2021-м, передает ТАСС.

«К концу 2022 года население составило 1 411 750 000 человек, снизившись на 850 тыс. по сравнению с концом 2021 года», — говорится в докладе. «В 2022 году число новорожденных составило 9,56 млн, количество смертей достигло 10,41 млн», — сказано в документе.

Численность мужского населения к концу 2022 года в Китае составила 722,06 млн, женского — 689,69 млн. Число людей трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составило 875,56 млн — около 62% от общей численности. При этом число граждан старше 65 лет достигло 209,78 млн — около 14,9% от общей численности населения.

К концу 2022 года численность жителей городских районов Китая составила 920,71 млн, увеличившись на 6,46 млн в годовом исчислении. Численность проживающих в сельской местности составила 491,04, снизившись на 7,31 млн.

По итогам 2021 года численность населения Китая достигала 1,4126 млрд человек.