Президент Владимир Зеленский после начала войны России против Украины пережил более 12 попыток покушения. Некоторым из них удалось помешать благодаря информации из ЦРУ. Об этом сообщает The Independent.

Как указывается, публицист Крис Уиппл в своей книге «Борьба всей жизни: внутри Белого дома Джо Байдена» утверждает, что перед вторжением с тайным визитом в Украину прибыл Уильям Бернс. Ему президент США Джо Байден поручил передать Зеленскому «точные детали заговоров россиян».

«Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен и поражен этой новостью», — цитирует Independent книгу Уиппла.

Согласно книге публициста, по меньшей мере, две попытки покушения не удались благодаря американским разведданным, которые Бернс раскрыл во время визита в Киев.

«Эти сведения были настолько подробными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения на его жизнь со стороны России», — пишет Уиппл.