Президент России Владимир Путин поручил новому командующему группировкой российскими войсками в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По словам Юсова, российский президент не обращает внимания на то, что действительно происходит на фронте. Его основной целью продолжает оставаться уничтожение украинцев как отдельного народа и нации, уничтожение Украины как независимого государства.

«Все-таки мы можем говорить о приоритетном для России направлении — это Донбасс. И очередные термины, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, — это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже до марта», — сказал Юсов.

Он обратил внимание на то, что перед российскими властями уже неоднократно менялись сроки поставленных задач.

«Год, как они «3 дня берут Киев». Ну, в общем, однако, новые цели и новые задачи. Ничего не получится и в этот раз», — заметил Юсов.

Юсов рассказал, что у разведки есть информация о признаках подготовки российской армией наступления на Запорожском направлении.

«Да, безусловно, такие данные есть. Это может свидетельствовать как о прямой подготовке к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях для того, чтобы информационную кампанию проводить и, скажем так, скрыть истинные намерения свои на других направлениях фронта». Вся информация отслеживается и соответствующие выводы, и мероприятия проводятся со стороны украинских Сил обороны», — подчеркнул Юсов.