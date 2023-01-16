Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждалось противодействие ракетным ударам российских агрессоров, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 16 января.

Участники Ставки заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений о текущей ситуации на передовой, отдельно остановились на Донецком и Южном направлениях фронта.

Также была заслушана информация о возможных действиях россиян в ближайшее время. Члены Ставки рассмотрели возможность подготовки противником ракетных ударов по территории Украины и меры по противодействию.

Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения сил обороны Украины боеприпасами и их распределение по группировкам.

Участники Ставки также рассмотрели вопрос усовершенствования системы подготовки командиров тактического звена.