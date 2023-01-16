Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Берлин.

Он призвал Германию поставлять Украине все необходимые виды вооружений, в том числе танки Leopard 2.

«Мы громко требовали присутствия ракетных комплексов Patriot в Украине, и наш голос был услышан, за что мы вас благодарим. Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому сегодня нет никаких оснований блокировать поддержку Киева и откладывать ее на неопределенный срок. Призываю немецкое правительство действовать решительно, предоставляя Украине все виды вооружений», — отметил он.