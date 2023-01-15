За минувшие сутки российские войска нанесли 3 авиационных и 57 ракетных ударов по территории Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

Кроме того, российская армия совершила 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Отмечается, что для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины российские войска применили зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также российские войска осуществили 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, которые являются высокоточным оружием.