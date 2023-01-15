Экоактивисты и представители НПО продолжают акцию в городе Шуша – на дороге Лачин-Ханкенди, в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли», на территории, временно контролируемой российскими миротворцами, сообщает АПА.

35-й день акции традиционно начался с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Несмотря на снежную, морозную погоду, участники продолжают протестовать, скандируя различные лозунги.