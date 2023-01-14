Турция считает, что Украина «не сможет истощить» российскую армию с той помощью, которую она получает от западных стран.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на встрече с журналистами, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, украинская сторона не сможет истощить российские вооруженные силы с той помощью, которую она получает», — сказал Калын.

По его словам, украинские войска не имеют достаточно оснащения и не достаточно обучены, чтобы отбросить Россию на рубежи до 24 февраля 2022 года.

Он отметил, что Украина может сражаться и имеет полное право защищать свою страну, однако турецкая сторона считает, что это даст не даст ей то, чего она хочет.

Представитель президента Турции добавил, что стороны конфликта должны пройти через дипломатию и переговоры, которые, по мнению Анкары, приведут к приемлемому для обеих сторон результату.