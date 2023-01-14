Российский артист Валерий Леонтьев последние годы находится в США вместе со своей супругой. Артист еще до военного вторжения России в Украину редко появлялся в России, а после февраля 2022-го и вовсе не приезжал. Последний год он провел в больничных палатах, сообщает «Комсомольска правда».

Перенес операцию на глазах, следом ему сделали очень тяжелую операцию на ногах. Однако это не единственные испытания, которые перенес артист в Соединенных Штатах. За годы своей карьеры он заработал достаточно денег, чтобы купить двухэтажную виллу в Майами и квартиру, но в последнее время содержать всю американскую недвижимость он не в состоянии. Концертов нет, корпоративов тоже – отсюда и нехватка денег.

Сейчас в реестре на него записан лишь дом, а квартиру, судя во всему, он продал. На данный момент основное жилье Леонтьева в Майами стоит почти 5 млн долларов, и по американскому законодательству ему предстоит заплатить за него около 100 тыс долларов в качестве налога. С постоянными расходами на услуги здравоохранения, которое в США стоит очень дорого, артист может и вовсе разориться.