Назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в Украине не изменило планы оккупантов.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона пояснил, что решение принимает не один человек. Это значит, что несмотря на изменения командиров стратегические замыслы остаются теми же, сообщает УНИАН.

«Не от одного человека, кто бы там ни был — Суровикин, Герасимов или кто угодно зависит выполнение их стратегического замысла, плана уничтожения нашей инфраструктуры и тому подобное. Там же не один человек принимает эти решения, просто речь идет о том, кто кого и где «переиграл», — сказал Игнат.

По его словам, намерения путинского режима вполне понятны — это полный захват Украины, а общий план врага на сейчас отражает то, что происходит на востоке.

«Ну а дальше критическая инфраструктура. О том, что они не оставили планов это очевидно. Этому доказательство заявления их политиков и СМИ. Их замысел «отключить Украину от света» дальше и остается. Поэтому не важно, кто у них и что будет возглавлять», — подытожил спикер.

Ракетные обстрелы Украины

11 января Сергея Суровикина в должности командующего объединенной группировкой войск в Украине заменили на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предположил, что РФ может сократить количество ракетных обстрелов, а вместо этого попытаться пойти в наступление.

Недавно Игнат заявил, что Россия начала все чаще запускать ракеты по Украине из акватории Азовского и Каспийского морей, поскольку их ракеты не долетают до целей, а падают на головы самих же россиян. Таким образом РФ пытается избежать репутационных потерь.