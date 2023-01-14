00:21 В немецком Министерстве обороны назвали сообщения о возможной отставке главы ведомства Кристины Ламбрехт слухами. Об этом говорится в заявлении представителя министерства.

«Это слухи, которые мы не комментируем», — заявил собеседник.

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00:03 Глава Минобороны ФРГ Кристин Кристине Ламбрехт вскоре покинет свой пост. Как сообщает Bild со ссылкой на источник, решение об отставке было принято в канцелярии. На данный момент уточняется дата, когда Ламбрехт покинет пост.

В правительстве уже обсуждают её преемника.