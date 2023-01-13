В понедельник, 16 января, Великобритания объявит о предоставлении Украине танков Challenger 2. Об этом сообщает The Guardian. «Официальное объявление (о передаче танков Украине) ожидается в понедельник», — говорится в сообщении.

По сведениям украинских источников издания, Великобритания уже приняла положительное решение по передаче танков, поскольку давление на Берлин усиливается в преддверии встречи западных министров обороны в следующую пятницу.

«Горстка танков Challenger 2, взятых из имеющегося у Великобритании парка из 227 единиц, сама по себе не принесет большой разницы на поле боя, но это будет первый случай, когда западная страна согласилась отправить Украине свою тяжелую бронетехнику», — отмечает издание.