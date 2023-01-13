Незадекларированные золотые изделия в особо крупном размере ввезли в Грузию через таможенно-пропускной пункт «Сарпи» (турецко-грузинская граница), говорится в сообщении следственной службы министерства финансов.

Так, в начале января сотрудники следственной службы выявили три факта незаконного ввоза драгоценностей через ТПП «Сарпи» общим весом до шести килограммов. Общая таможенная стоимость драгоценностей составляет около 210 тысяч долларов.

По данным следствия, ввоз незадекларированных драгоценностей в страну осуществили граждане Азербайджана, которые перевозили различные товары из Турции в направлении Азербайджана на грузовом автомобиле.