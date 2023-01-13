Армения хочет закупить у Индии системы ПВО MRSAM. Об этом сообщает местный портал IDRW, отмечая, что Ереван хочет тем самым заменить находящиеся у него на вооружении ЗРК С-125 «Печора» советского производства.

Согласно источнику, Индия в свою очередь предложила системы Akash и Akash-NG, которые также являются продукцией собственного производства.

Дело в том, что ЗРК MRSAM хоть и произведены в Индии, некоторые технологии заимствованы у Израиля. В то же время издание отмечает, что у Нью-Дели нет ограничений в плане экспорта этих вооружений.