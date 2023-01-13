В соответствии с новыми указами и распоряжениями арезидента Ильхама Алиева предусмотрено увеличение социальных пособий и пенсий, направленных в общей сложности на 660 тыс. человек.

Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Там отметили, что также были повышены стипендии студентов и докторантов.

«Это повышение охватило 150 тыс. студентов и докторантов. В целом, в 2023 году по новому пакету социальных реформ было произведено очередное увеличение социальных выплат, охватившее 1,9 млн. граждан, на что дополнительно предусмотрено 750 млн. манатов в год», — заявили в министерстве.