Акция протеста молодых азербайджанских волонтеров и экологов на дороге Лачин-Ханкенди с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешения на проведение мониторинга на месторождениях «Гызылбулаг» и «Демирли» продолжается с энтузиазмом и в ночные часы.

Несмотря на морозную погоду, в настоящее время наблюдается активность участников акции на дороге Лачин-Ханкенди, пишет АЗЕРТАДЖ. Они скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках о прекращении экологического террора.