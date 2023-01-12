Если российским войскам удастся полностью взять под контроль Донецкую область Украины, их следующим шагом станет попытка оккупации Запорожья, заявил в понедельник на брифинге замначальника главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов, сообщает Би-би-си.

По его словам, в Киеве ожидают, что в ближайшее время российская армия активизирует попытки захвата тех немногочисленных населенных пунктов Донбасса, что еще остаются под контролем ВСУ, после чего, в случае успеха, бои пойдут уже за левобережную часть Запорожской области.

В настоящий момент, подтвердил Громов, самые ожесточенные бои идут в районе Бахмута и Соледара, где российские войска пытаются окружить группировку ВСУ при поддержке артиллерии и авиации. Только на этой неделе на этом участке фронта, по его словам, произошло более 350 боевых столкновений.

Громов также упомянул о заявленных в Кремле планах довести численность российской армии до 1,5 млн человек, сформировав из них не менее 20 новых дивизий. По его словам, россияне намерены подготовиться к длительному противостоянию в Украине и возвращению к масштабным боевым действиям.