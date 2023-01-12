В Казахстане признали неконституционным закон о елбасы («отце нации»). Документ гарантировал первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву, обладавшему этим статусом, иммунитет от преследований и ряд привилегий. Об этом сообщается в решении Конституционного суда Казахстана, опубликованном 10 января 2023 года на сайте суда.

С запросом об отмене соответствующей нормы в КС обратилась группа парламентариев. Конституционный суд постановил, что в соответствии с результатами референдума от 5 июня 2022 года в конституции Казахстана отсутствуют правовые основания для сохранения данного закона.

Решение вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит, сказано в документе.

Закон «О первом президенте – елбасы» предусматривал привилегии для Назарбаева и членов его семьи. В частности, первый президент Казахстана обладал неприкосновенностью и не мог быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им президентских полномочий. Также иммунитет касался его имущества и активов его семьи.