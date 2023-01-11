Правительство Британии решило предоставить Украине свои танки для отражения российского вторжения. Это решение было принято на фоне заявления Польши. Об этом сообщает на Financial Times.

Один из британских спикеров сообщил журналистам, что Риши Сунак, премьер-министр Британии, попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели, чтобы продвинуться «далее и быстрее с нашей поддержкой Украины, включая предоставление танков».

«Мы ускоряем нашу поддержку Украины военными технологиями следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну… Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам кардинальный потенциал», — сказал представитель Даунинг-Стрит.

Этот шаг произошел после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в выходные заявил, что он «ведет переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран» для доставки западных танков в Киев.

Ранее сообщалось, что Британия рассматривает возможность поставить Украине танки Challenger 2.