В число стран, предоставляющих Украине оружие в ее борьбе против России, вошел Пакистан. Как сообщило крупнейшее деловое издание Индии The Economic Times, из пакистанского портового города Карачи в Украину через порт в Гданьске будут доставлены 159 контейнеров с боеприпасами для украинской армии. Среди этих боеприпасов упомянуты артиллерийские снаряды 155-мм (распространенный стандарт НАТО), метательные заряды к ним, а также артиллерийские капсюли M82 и взрыватели PDM.

Ранее Пакистан не поставлял Киеву оружие напрямую, но в августе прошлого года Великобритания передала Украине через Румынию вооружение с пакистанской авиабазы Нур-Хан. The Economic Times также пишет, что часть поставок пакистанского оружия осуществлялась через восточноевропейские страны.

Взамен Украина должна будет помочь Пакистану в модернизации парка вертолетов Ми-17 и ремонте танков Т-80УД. Пакистан и Украина — давние партнеры в поставках вооружений: в 1991-2020 годах они заключили соответствующие контракты на общую сумму 1,6 млрд долларов.