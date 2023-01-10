Наши силы коммандос уже полностью сформировались, превратились в огромную силу, и этот процесс продолжается. Будут созданы новые силы коммандос. Их численность еще больше увеличится. Мы также как минимум вдвое увеличили и будем увеличивать численность наших Сил специального назначения. В том числе на самом высоком уровне обеспечивается и все оснащение.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, говоря о мерах дальнейшего укрепления наших Вооруженных сил. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Глава государства подчеркнул, что увеличена численность спецназовцев Пограничной службы, созданы подразделения, отряды, группы спецназа Внутренних войск, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки.

«Мы в несколько раз увеличили число морских пехотинцев. Увеличили число спецназовцев Нахчыванской отдельной армии. Но я не могу сейчас назвать их численность, так как считаю, что это будет неправильно. Параллельно с этим их число пока растет. Мы еще не достигли поставленной цели. Мы уже создали и создадим такую мощь, что не считаться с ней равносильно самоубийству», — добавил президент Ильхам Алиев.