Секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженные в здании связанного с ним вашингтонского аналитического центра, содержат данные американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, обнаруженные в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена документы датированы 2013-2016 годами. Они содержат среди прочего «данные разведки США и материалы с брифингов, касающиеся в том числе Украины, Ирана и Соединенного Королевства». Источники телекомпании не поясняют, какая именно информация содержится в этих документах.