«Уверен, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет завершен».

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал на совместной конференции, проведенной совместно с президентами Еврокомиссии и Совета ЕС.

«Верю, что все союзники, в том числе Турция, ратифицируют в своих парламентах протоколы о членстве этих двух стран. Это самый быстрый процесс в современной истории НАТО, как известно, процесс вступления занимает годы, но в июне все союзники пригласили Швецию и Финляндию в НАТО, включая Турцию. Между Турцией и двумя другими странами был подписан документ, согласно которому страны договорились совместно работать над вопросами, вызывающими беспокойство. Одним из таких вопросов был запрет на экспорт оружия, который уже снят. Проводится работа, и предпринимаются шаги в сфере борьбы с терроризмом. У Турции есть законные опасения по поводу безопасности, и это понятно, поскольку ни один другой наш союзник не страдает от терроризма так, как Турция. Мы приветствуем шаги, предпринятые Швецией и Финляндией в этом направлении», — отметил генсек НАТО.

Столтенберг напомнил, что ситуация полностью изменилась с началом процесса вступления в НАТО Финляндии и Швеции, с этими двумя странами уже подписаны документы о двустороннем сотрудничестве в области безопасности, в том числе с США: «Эти две страны участвуют в заседаниях НАТО, их интеграция в НАТО ускорилась. Если они столкнутся с какой-либо угрозой, то НАТО будет рядом со Швецией и Финляндией».