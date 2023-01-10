лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила о намерении Брюсселя продолжать санкционное давление на союзников России, в частности, ввести новый пакет санкций против Беларуси.

«Мы расширим режим санкций против тех, кто военными средствами поддерживает действия России, например, против Беларуси и Ирана. Мы намерены выступить с новым пакетом санкций против Беларуси», — сказала фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

При этом она в очередной раз пообещала продолжать поддержку Украины.

Во вторник Столтенберг, Мишель и фон дер Ляйен подписывают декларацию по сотрудничеству ЕС-НАТО.