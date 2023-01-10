Союз журналистов Армении сообщил о дискриминации при отборе СМИ для участия в сегодняшней пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом говорится в заявлении организации.

«Союз журналистов Армении осуждает дискриминацию, проявленную правительством или аппаратом премьер-министра при отборе участников публичного мероприятия с участием государственного должностного лица, что противоречит основополагающим принципам демократии, свободы печати и равенства и еще больше углубляет атмосферу взаимного непонимания и нетерпимости, которая и без того нарастает в стране», — говорится в документе.

Союз журналистов призывает аппарат правительства как можно скорее пересмотреть принятое решение и обеспечить участие всех без исключения представителей СМИ на пресс-конференции 10 января.

«Подотчетность, прозрачность и общественный контроль, ради которых государственные чиновники вынуждены проводить пресс-конференции, не могут быть фрагментарными, дискриминационными или избирательными. В противном случае искажаются все цели, ради которых планируются подобные публичные мероприятия», — подчеркивается в заявлении.