Высокопоставленный представитель Пентагона, оценивая готовность Беларуси вступить в конфликт в Украине на фоне предстоящих совместных летно-тактических учений с Россией, рассказал, что в США в настоящее время не видят подобных намерений у Минска.

«Мы знаем, что Россия и Беларуссь собираются провести совместные учения», — заявил представитель американского оборонного ведомства, отметив, что Пентагон не наблюдает признаков наличия у Беларуси намерений стать одной из сторон конфликта на Украине.