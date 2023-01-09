Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен союзникам за предоставленную военную помощь, однако ее по-прежнему недостаточно. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно», — написал украинский дипломат.

Кулеба высказал мнение, что предоставляемая Украине военная помощь позволит в кратчайшие сроки восстановить мир и безопасность «в Европе и за ее пределами».