Спецподразделения по борьбе с терроризмом полиции ФРГ в ночь на 8 января задержали 32-летнего гражданина Ирана по подозрению в подготовке теракта, сообщает Deutsche Welle.

Полицейский спецназ штурмовал квартиру иранца в городе Кастроп-Рауксель около полуночи. Подозреваемый, а также еще один задержанный мужчина, предположительно его брат, не оказывали сопротивления.

«Обвиняемый подозревается в подготовке тяжкого насильственного деяния, представляющего угрозу для государства», — сообщил представитель прокуратуры. Задержанного обвиняют в том, что он раздобыл боевое отравляющее вещество рицин, а также высокотоксичный цианид.

В следственных органах не уточнили, насколько далеко он продвинулся в подготовке теракта. Не сообщается и о возможных целях террористического нападения.

По сведениям газеты Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) держало иранца в поле зрения на протяжении нескольких дней. Информация о подготовке теракта поступила к немецким силовикам от «дружественной спецслужбы».