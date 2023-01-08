Соединенные Штаты и Южная Корея подписали соглашение о совместной разработке и эксплуатации перспективных гражданских самолетов, сообщает Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

FAA указывает, что партнерство с Управлением гражданской авиации Кореи по разработке самолетов и безопасности полетов было заключено в рамках усовершенствования системы воздушной мобильности.

«Сотрудничество с международными партнерами имеет решающее значение для интеграции новых технологий», — говорится в заявлении.

Стороны договорились расширить обмен информацией о передовых воздушных разработках, совместно следить за безопасностью при реализации таких проектов.