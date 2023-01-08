Тайвань привлекает инвесторов для создания собственного спутникового интернета, подобного Starlink. Об этом говорится в материале Financial Times.

По словам трех человек, знакомых с ситуацией, Тайвань ведет предварительные переговоры о привлечении средств с несколькими инвесторами внутри и за пределами страны.

Тайвань хочет создать подобную связь из-за угроз вторжения Китая, отметило издание.

Министр цифровых технологий Тайваня Одри Танг сказала Financial Times, что они берут пример с «очень успешного использования Starlink» украинскими военными во время боевых действий против российских оккупантов. Она заявила, что их задача «повысить устойчивость общества», чтобы, например, журналисты могли отправлять видеоролики международным зрителям даже во время «крупномасштабной катастрофы».

Она добавила, что система также будет поддерживать телефонную связь и видеоконференции и упомянула в этом контексте ежедневные обращения президента Украины Владимира Зеленского. По словам Тан, для того, чтобы новый проект тайваньского космического агентства TASA заработал, понадобится «несколько лет».