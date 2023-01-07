В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к участникам движения.

«По данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, с 8 по 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в горных и предгорных районах страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и интенсивного снегопада, на дорогах образуется лед.

ГДП рекомендует водителям соблюдать осторожность в движении, по возможности избегать использования автомобилей, ограничивать скорость во время движения», — сказано в сообщнии.

В ведомстве отметили важность строгого соблюдения пешеходами правил безопасности.