Между Министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными организациями подписан План совместных мероприятий на 2023 год по борьбе с религиозным радикализмом в Азербайджанской Армии.

Как сообщили в Минобороны, в соответствии с документом определены места, даты и лица, ответственные за проведение мероприятий в видах войск (сил), объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны.

На встречах, которые будут организованы в течение 2023 года, предусмотрены мероприятия, посвященные идее азербайджанства, сохранению и развитию национально-духовных и культурных ценностей, борьбе с радикальными религиозными течениями и экстремизмом, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями и другим темам.