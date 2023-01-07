В Днепре демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Об этом сообщило издание «Наш город».

Скульптура из бронзы высотой 7,7 метра будет храниться на территории одного из коммунальных предприятий. Ее дальнейшую судьбу решат в городском совете после войны.

«Памятка увековечивает имя Ломоносова, который внес немалый вклад в развитие точных и естественных наук. Однако не стоит забывать, что именно этот человек был первым, кто назвал украинский язык «русско-польским диалектом». После него этот тезис подхватили и другие российские деятели», — заявил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.