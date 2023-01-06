В связи с изменением погодных условий Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) усилила меры безопасности на своих открытых производственных площадках в море. Данная информация приводится в заявлении SOCAR.

В связи с этим введены ограничения на выполнение некоторых производственных работ.

Отметим, что, согласно прогнозу синоптиков, после умеренной погоды, продолжавшейся несколько дней в Баку и на Абшеронском полуострове, начиная с 8 января ожидаются осадки, мокрый снег и снег.

С вечера 7 января и до второй половины дня 9 января местами будет усиливаться северо-восточный ветер.