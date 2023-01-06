Бывший вице-премьер РФ, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подключился к скандалу вокруг шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) и его высказываний в поддержку Украины. пишет «Московский комсомолец».

В статье говорится о том, что «поправляющийся после ранения сзади Рогозин в соцсети порассуждал о семье опального артиста и пришел к выводу, что ближайшие родственники того, не в пример, являются настоящими патриотами в его понимании».

В своем телеграм-канале Рогозин пишет, что отец артиста Александр Галкин был начальником Главного бронетанкового управления Минобороны СССР и РФ, занимал этот пост с 1987 по 1996 год. Он отмечает, что Галкин-старший дослужился до генерал-полковника, стал лауреатом Государственной премии и даже был депутатом Госдумы в 1998-2000 годах.

«Достойный и уважаемый человек», — пишет Рогозин.

Брат шоумена Дмитрий Галкин, продолжает Рогозин, с 2006 года возглавляет частную компанию, «которая является партнером государства в области оснащения Вооруженных сил».

«Откуда же ты такой выродок, Максим?» — задался вопросом Рогозин и тем самым завершил свой статус.