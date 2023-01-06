Госдепартамент США удовлетворил официальный запрос Турции на изменение в своих официальных документах названия республики так, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами.

Об этом сообщил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

Вместо традиционного для английского языка названия Turkey во всех официальных документах американское внешнеполитическое ведомство теперь будет использовать слово Türkiye — именно так название страны произносится по-турецки.

«Я могу подтвердить, что турецкое посольство запросило, чтобы мы использовали это написание в наших официальных документах», — сказал Прайс. По его словам, изменение было одобрено уполномоченным органом федерального правительства США, отвечающим за стандартизацию написания географических названий. «Оно [решение] было окончательно одобрено сегодня утром и реализовано на практике сегодня утром», — отметил он.

Новое написание было использовано в четверг утром в сообщении Госдепартамента о санкциях против двух компаний и четырех физических лиц в Турции из-за их связей с террористической группировкой ИГ.

«Госдепартамент будет использовать написание, которое вы видели сегодня, в большинстве случаев в официальном дипломатическом контексте и при двусторонней коммуникации, в том числе в сообщениях для общественности, однако обычное название тоже может использоваться, если это способствует лучшему пониманию среди широкой общественности», — отметил Прайс.