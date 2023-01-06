Женщины Саудовской Аравии впервые смогут подать заявку на совершение хаджа без обязательного сопровождения их близкими родственниками мужского пола. Об этом в четверг, 5 января, сообщили в саудовском министерстве по делам хаджа и умры (малого паломничества).

Подать заявку могут жительницы Саудовской Аравии и мусульманки, имеющие вид на жительство в королевстве. В электронной анкете женщины могут указать сопровождающего их мужчину, а могут «на свое усмотрение» не добавлять их.

Как пояснил замминистра по делам хаджа и умры Абдель Фаттаха Машата, если женщины не указывают мужчин-родственников, они должны совершать паломничество «в составе группы женщин», отмечает ТАСС.