Администрация президента США Джо Байдена исключает передачу Украине тяжелых танков Abrams M2. В Белом доме объясняют это техническими причинами.

Об этом сообщает The Washington Post.

Высокопоставленный чиновник из администрации Байдена в комментарии СМИ объяснил, что танки весят 55 тонн и имеют газотурбинный двигатель. В работе он потребляет много топлива.

Кроме того, Abrams могут часто ломаться, поэтому требуют обширного опыта обслуживания.

Издания отмечает, что американские танки Abrams настолько тяжелые, что экс-президенту Дональду Трампу не разрешили включить эту технику на празднование Дня независимости США в 2019 году, поскольку их стальные гусеницы могли повредить дорожное покрытие.