Такие данные опубликовал командующий военной миссией ЕС адмирал Эрве Блежан в своем докладе для парламента Франции, сделанном в ноябре, но опубликованном сейчас.

«По нашим наиболее достоверным оценкам, по меньшей мере, 60 тысяч российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя», — написал Блежан.

Согласно докладу, Россия потеряла 60% своего танкового арсенала, а также 70% своего запаса ракет, пригодных для поражения наземных целей. Поэтому сейчас она использует зенитные ракеты для поражения наземных целей, с соответствующими проблемами с точностью, и рассчитывает на поставку оборудования из Ирана или Северной Кореи.

«Если не будет сюрприза (которого не будет со стороны Украины) в плане переговоров, весной произойдет кровавое наступление (россиян). Украине для успешного противостояния нужно три новых корпуса по 75 тысяч солдат. Более чем когда-либо это война на истощение, и украинцам нужна наша поддержка в восстановлении их жизненных сил, ремонте или замене их оружия и поврежденного или уничтоженного оборудования. А также Украине нужно иметь возможность продолжить восстановление присоединенных территорий», — написал он.