Актеры киноленты «Ромео и Джульетта» 1968 года выпуска Леонард Уайтинг и Оливия Хасси подали исковое заявление в Верховный суд Санта-Моники на кинокомпанию Paramount. Согласно сообщения Time, иск подан из-за «жестокого обращения с детьми в обнажённой сцене».

По информации новостного агентства, режиссер фильма Франко Дзефирелли уверил молодых актеров, что в картине не приветствуется нагота и, при съемках сцены в спальне, Уайтинг и Хасси будут носить телесное белье. Но, исходя из материалов искового заявления, в последний момент режиссер изменил свои намерения и снимал 15-летнюю Оливию Хасси и 16-летнего Леонарда Уайтинга обнаженными без их согласия.

Из жалобы следует, что юные звезды киноэкрана в течение многих десятилетий морально терзались из-за произошедшего в откровенной сцене оскароносного «Ромео и Джульетта». Истцы настаивают, что эмоциональная нестабильность помешала им в дальнейшей реализации как актеров.

Издание уточняет, что всего несколько лет назад Леонард Уайтинг и Оливия Хасси откровенничали в интервью, что сниматься в постельной сцене «Ромео и Джульетты» было необходимо для успеха картины, и обнаженными они чувствовали себя вполне спокойно.

Сейчас, на пороге 70-летия, исполнители главных ролей в фильме Франко Дзеффирелли, приняли решение восстановить справедливость и потребовали от Paramount 500 миллионов долларов как возмещение морального ущерба.