В США впервые казнили преступника-трансгендера.

49-летняя Эмбер Маклафлин совершила преступления, когда была мужчиной, изнасиловав и убив свою бывшую девушку.

В заключении он сменил пол, а затем обратился с просьбой о помиловании к губернатору штата, но тот отклонил прошение.

О помиловании насильника и убийцы просили также активисты, которые указывали на тяжелое детство Маклафлин, проблемы с психическим здоровьем, а еще на то, что он — женщина.

Накануне преступнику ввели смертельную инъекцию.