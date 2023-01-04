Экс-глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донбассе, направил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви.

Осколок отправлен с сопроводительным письмом, в котором он просит передать его Макрону, т.к. согласно тексту письма, это часть снаряда, выпущенного французской гаубицей Ceasar.

«Этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двоих моих молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей — сиротами», — пишет Рогозин.

Письмо и осколок были переданы охране резиденции посла Франции в Москве.