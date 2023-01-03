Жителя Товуза насмерть сбил поезд.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги», около 20:00 житель села Донюк Гырыхлы Товузского района Турал Рамиз оглу Ягубов, приблизившись к железнодорожным путям, внезапно бросился на рельсы перед товарным поездом, двигавшимся в направлении Говлар-Зяям.

«Машинист осуществил экстренное торможение, но из-за малого расстояния спастись Т.Ягубову не удалось», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что предусмотренная скорость на указанном участке составляет 60 км/ч, фактическая же скорость поезда на момент происшествия составляла 50-52 км/ч.

По факту проводится расследование.