В Испании в пятницу вступает в силу новое экологическое законодательство: табачные компании отныне будут вынуждены платить за уборку окурков, которые выбрасывают курильщики.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно закону, производители сигарет также будут нести ответственность за то, чтобы поощрять людей не бросать окурки в общественных местах.

Но остается непонятным, как именно будет осуществляться уборка окурков и сколько это будет стоить. Предполагается, что табачные компании переложат расходы на потребителя, что может стать еще одним стимулом для отказа от вредной привычки.

По данным одного из исследований, расходы производителей табака в Испании на уборку окурков составят от 12 до 21 евро на одного гражданина в год, то есть до одного миллиарда евро в целом.