Французов будет судить в Иране революционный суд. Помимо шпионажа, они обвиняются в заговоре против национальной безопасности.

В Иране двум гражданам Франции предъявлены обвинения в шпионаже и заговоре против национальной безопасности страны, сообщил представитель министерства юстиции в Тегеране во вторник, 3 января. Дело будет слушать революционный суд. О личностях обвиняемых не сообщается.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ноябре на фоне масштабных протестов в Иране подтвердила факт задержания в этой стране двух французских граждан. В Иране и прежде задерживались граждане европейских государств, в том числе туристы. По данным иранского Минюста, с начала массовых протестов в середине сентября в Иране задержано уже не менее 40 иностранцев.

Массовые беспорядки в Иране

Против задержанных в Иране иностранных граждан стандартно выдвигаются обвинения в шпионаже. В то же время критики обвиняют власти Ирана в использовании иностранных граждан в качестве политических заложников.

Массовые волнения в Иране вспыхнули после смерти молодой курдки Махсы Амини, которая в сентябре была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. С тех пор в Иране не утихают масштабные протесты против репрессивного курса правительства и исламского руководства.